De politie heeft dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht een foto van de 25-jarige Hicham M., de vermoedelijke schutter op de Allard Piersonstraat in Rotterdam, vrijgegeven. Bij dat schietincident raakte een 31-jarige man uit die stad zwaargewond.

Het incident vond plaats op dinsdag 21 mei omstreeks 21.00 uur. Verschillende getuigen meldden bij de politie dat ze knallen hadden gehoord in de straat. Toegesnelde agenten troffen de zwaargewonde man aan op straat. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog altijd in kritieke toestand ligt.

Agenten zochten diezelfde avond in de buurt van het incident tevergeefs naar een of meerdere daders. Er zijn echter nog altijd geen verdachten aangehouden. Ook de toedracht van het schietincident is nog onbekend.

De politieonderzoeken naar deze en eerdere schietpartijen in Rotterdam hebben "de hoogste prioriteit", schrijft de politie. Zo worden dinsdagavond ook beelden getoond van een beschieting van een woning aan het Drionpad in de Rotterdamse wijk Schiebroek. De woning werd zowel op 12 februari als op 17 feburari beschoten. Ten tijde van het eerste incident lag de bewoner te slapen, bij het tweede incident was hij niet thuis.

Waarom de woning werd beschoten, is vooralsnog onbekend. Het is ook niet zeker of het in beide gevallen gaat om dezelfde schutter.