De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een man aangehouden in Rotterdam-Delfshaven. Hij zat onder invloed van THC, de werkende stof in cannabis, achter het stuur. In zijn voertuig troffen agenten daarnaast "flink wat" lachgas aan, meldt Politie Delfshaven via Instagram.

Door zijn opvallende rijgedrag, besloten agenten de bestuurder van het voertuig te controleren op drugs- of drankgebruik.

In de laadruimte van de bus troffen de agenten het lachgas aan. De bestuurder beschikte niet over de juiste papieren om dit te vervoeren.

Vervolgens lieten de agenten de man een speekseltest ondergaan, waaruit bleek dat de man onder invloed was van THC. Daarop werd hij aangehouden en werd zijn rijbewijs ingevorderd.