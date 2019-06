Op de Pompenburg in Rotterdam is maandag aan het eind van de middag een man in zijn buik gestoken. Hij is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

Agenten kregen een melding dat er een vechtpartij zou hebben plaatsgevonden, maar bij aankomst bleek de man in zijn buik gestoken. Hij was inmiddels richting het Hofplein gelopen.

De politie is opzoek naar getuigen.