De politie heeft in de nacht van zondag op maandag drugs gevonden in een woning in 's-Gravendeel in Rotterdam na een melding van een steekpartij. Ter plaatse troffen agenten een 36-jarige man aan met steekwonden in zijn hand en arm. Een 27-jarige verdachte is aangehouden.

Het incident gebeurde rond 3.00 uur in de nacht. De politie meldt dat de verdachte zich flink verzette tijdens de aanhouding. De man schopte de agenten en gaf een kopstoot.

Agenten gebruikten een taser om hem "onder controle" te krijgen. De politie heeft de woning van de verdachte onderzocht en trof zowel soft- als harddrugs aan. Dit is in beslag genomen.

Het slachtoffer van de steekpartij kon het ziekenhuis maandag weer verlaten na behandeling van zijn verwondingen.