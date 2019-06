Een vechtpartij aan de Waldeck-Pyrmontlaan is zondagavond rond 21.30 uur geëscaleerd naar een schietpartij. Het is onduidelijk hoeveel gewonden er zijn gevallen, er zijn zes verdachten gearresteerd. De politie onderzoekt of verboden motorclubs er iets mee te maken hebben.

De politie rukte met liefst twaalf eenheden uit én een politiehelikopter. Zij werden door de meldkamer naar strategische plekken begeleid waardoor drie verdachten meteen ingerekend konden worden.

Één van hen had een schotwond in zijn been en is vervoerd naar het ziekenhuis. Hij droeg een jasje van motorclub No Surrender, waardoor agenten vermoeden dat de sinds vorige week verboden motorclub er iets mee te maken kan hebben.

Naast de 33-jarige gewonde man zijn nog vijf personen aangehouden: een 24 jarige man uit Culemborg, een 23-jarige man uit Alphen aan den Rijn, een 40-jarige man uit Sommelsdijk, een 36 jarige man met nog onbekende woonplaats en een vrouw van 27 jaar uit Hellevoetsluis.

Één auto is in beslag genomen. Daarin trof de politie twee vuurwapens aan.