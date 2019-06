Een vechtpartij aan de Waldeck-Pyrmontlaan is zondagavond rond 21.30 uur geëscaleerd naar een schietpartij. Het is onduidelijk hoeveel gewonden er zijn gevallen, er zijn drie verdachten gearresteerd.

De politie rukte met liefst twaalf eenheden uit én een politiehelikopter. Zij werden door de meldkamer naar strategische plekken begeleid waardoor drie verdachten meteen ingerekend konden worden.

Één van hen had een schotwond in zijn been en is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld en nam een auto in beslag die vermoedelijk van een van de verdachten is.