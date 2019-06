Bij een schietincident nabij de Hietkamp in Rotterdam-Zuid is zondagavond één gewonde gevallen. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Een 33-jarige man is aangehouden in zijn woning aan de Leliënstein. Hij zou een bekende zijn van het slachtoffer en zijn betrokkenheid bij het schietincident wordt onderzocht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Agenten kregen rond 19.00 uur een melding van het incident, doordat het slachtoffer de politie belde. Hij had eerst niet door dat hij was geraakt door een kogel en was naar zijn huis gelopen aan de Oldegaarde.