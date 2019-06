Een 43-jarige man is in een vijf meter diep gat gevallen tijdens zijn inbraakpoging in een school aan de Montessoriweg in Rotterdam-Zuid. Hij brak daarbij mogelijk zijn heup, meldt Recherche Zuid via Twitter.

De verdachte is medisch behandeld aan zijn verwondingen.

In wat voor gat de man viel en waardoor hij ten val kwam, is niet bekendgemaakt.