Een personenauto is in de nacht van zaterdag op zondag door onbekende oorzaak tegen een geparkeerde vrachtwagen gebotst. Dat meldt Politie Feijenoord op Twitter.

De bestuurder van de personenauto is met onbekende verwondingen door een toegesnelde ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De veroorzaker van het ongeval heeft in de ambulance een alcoholtest moeten doen. Ook is in het ziekenhuis bloed afgenomen om te onderzoeken of die onder invloed was van alcohol ten tijde van het incident. De uitslag van de testen is niet bekendgemaakt.