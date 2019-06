De politie heeft donderdagavond vier Rotterdammers tussen de 26 en 31 jaar gearresteerd op verdenking van vuurwapenbezit en de handel in verdovende middelen.

Agenten hielden twee verdachten aan in een woning aan de Willem van Hillegaersbergstraat in Rotterdam. Een derde man probeerde via het dak te vluchten en werd ook aangehouden. De vierde en laatste verdachte werd in een auto op de Spinozaweg ingerekend.

Bij de doorzoeking van de woning aan de Willem van Hillegaersbergstraat vond de politie verdovende middelen, mogelijke chemicaliën voor de productie van drugs, vier vuurwapens en "grote hoeveelheden" contant geld.

De Forensische Opsporing onderzoekt de vondsten.

Er stond niemand ingeschreven op het betreffende adres. Het gaat dan ook op zogenoemde spookbewoning. Daarbij schrijven personen zich niet in bij het bevolkingsregister of gebruiken zij valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze misbruiken zulke panden vaak voor criminele doeleinden en slaan er bijvoorbeeld grote partijen contant geld, vuurwapens of drugs in op.

De verdachten zitten vast en worden verhoord.