Vanaf 1 juli is het in heel Rotterdam verboden om ballonnen op te laten. Dat heeft het college van de gemeente woensdag besloten.

In Rotterdam worden regelmatig sfeer- en feestballonnen opgelaten. De resten daarvan, zoals linten, ijzerdraden en touwtjes, komen daardoor op straat terecht, evenals in sloten en op het strand. Ook worden de resten opgegeten door vissen, vogels en andere dieren die daar ziek van worden of er zelfs in stikken, zo betoogt de gemeente.

Het verbod geldt voor alle soorten ballonnen die met helium of een ander gas of open vuur opstijgen. Het materiaal van de ballonnen maakt daarbij niet uit. Dus zowel een herdenkingsballon is verboden, als een sfeerballon, wensballon, papierballon en geluksballon. Bewoners en bedrijven mogen nog wel bomen en objecten versieren met ballonnen, zolang zij deze zelf weer opruimen.