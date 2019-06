De schade en overlast door de storm in de nacht van woensdag op donderdag zijn beperkt. Dit laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Rijnmond aan NU.nl weten. De brandweer kreeg minder dan tien meldingen binnen van overlast.

Het ging voornamelijk om meldingen van rioolwater dat via afvoerputjes naar boven kwam, waardoor wateroverlast ontstond.

Er kwam een enkele melding binnen van takken die op de weg waren geraakt, waarbij de brandweer moest assisteren. Volgens de woordvoerder zijn er geen gewonden gevallen bij de incidenten.

KNMI schaalt tijdelijk op naar code oranje

Het KNMI had in eerste instantie voor woensdagavond code geel afgegeven voor heel Nederland, maar in de nacht van woensdag op donderdag werd tijdelijk opgeschaald naar code oranje voor alle provincies, met uitzondering van Zeeland.

De neerslag trekt donderdagochtend naar het noorden weg en vanuit het zuiden wordt het op steeds meer plaatsen droog. De temperaturen zullen volgens Weerplaza vrijdag weer stijgen.

Er is de komende dagen nog kans op soms pittige regen- en onweersbuien, met name in het oosten en noorden van het land. Er wordt volgens Weerplaza niet veel regen verwacht, maar wel hagel en zware windstoten.