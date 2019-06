Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag achttien maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen een 28-jarige vrouw. Zij wordt ervan verdacht meerdere cliënten te hebben bestolen in haar werk als thuiszorgmedewerker in onder meer Den Haag en Rotterdam.

De verdachte was tussen november 2017 en juni 2018 werkzaam bij vijf thuiszorginstellingen in Den Haag, Gouda en Rotterdam. Iedere keer werd zij kort na haar aantreden ontslagen, nadat er meerdere meldingen waren binnengekomen van diefstal.

De getroffen cliënten beschreven allemaal hetzelfde opvallende gedrag van de vrouw. Zo zou zij bij binnenkomst vrijwel direct de woningen hebben doorzocht. Zij zou sommige bewoners onder de douche hebben gezet, opdat zij haar niet zouden kunnen volgen, waarna ze zonder aanleiding zou zijn doorgelopen naar een kamer buiten zicht. Daar zou zij vervolgens hebben gerommeld in lades.

Volgens het OM had de 28-jarige Delftse het vooral voorzien op sieraden en geld. De officier rekent het haar aan dat zij als thuiszorgmedewerker kwetsbare mensen bestal, die zij werd geacht te helpen. Het zou haar niets hebben uitgemaakt dat ze iedere keer werd ontslagen.

Politie hield vrouw aan in lokwoning

Na meerdere soortgelijke meldingen over diefstal, zette de politie uiteindelijk een zogenoemde lokwoning in, voorzien van camera's. Daarop was te zien hoe de vrouw al binnen vier minuten geld pakte uit een portemonnee in de woonkamer. Ze werd op heterdaad aangehouden.

De vrouw heeft de diefstal in de lokwoning bekend, maar volgens het OM zijn in totaal ten minste acht diefstallen te bewijzen. Bovendien zou de vrouw een vervalste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben verstrekt aan een thuiszorgorganisatie toen haar voorarrest was opgeheven. Ook dat is een strafbaar feit.

OM maakt zich zorgen over herhaling

De officier van justitie maakte zich op zitting zorgen over mogelijke herhaling: "We zien een verbeten patroon van diefstallen bij een kwetsbare groep mensen die afhankelijk is van zorg. Deze mensen moeten tegen de verdachte worden beschermd."

Naast de celstraf eist het OM dat de vrouw nooit meer als thuiszorgmedewerker aan de slag mag. Ook vroeg de officier om een schadevergoeding aan de slachtoffers van 2.600 euro per persoon.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.