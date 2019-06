De politie heeft tijdens een extra controle in de omgeving van de Essenburgstraat in Rotterdam een taser, geld en drugs gevonden in een auto. De negentienjarige bestuurder van de auto is aangehouden. De extra controle werd uitgevoerd na een reeks overlastmeldingen.

De politie controleerde een auto die geparkeerd stond in de Weizichtstraat. Agenten troffen vervolgens een taser in de vorm van een zaklamp, een hoeveelheid drugs en een paar honderd euro aan in het voertuig.

Hierna is de man aangehouden.