Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam tot 9,5 jaar cel geëist tegen vier verdachten van drugsinvoer in de Rotterdamse haven. Zij zouden betrokken zijn bij de invoer van 114 kilo cocaïne dat verstopt zat tussen blikjes tonijn.

De vier verdachten worden daarnaast verdacht van het opzetten van een drugslijn voor de invoer van cocaïne.

De politie en het OM kwamen de verdachten in januari 2015 op het spoor na een tip uit Amerika. Zo bleek uit een telefoongesprek dat een grote partij cocaïne was ingevoerd in de haven van Rotterdam. Dat telefoonnummer leidde naar een van de vier verdachten, een nu 58-jarige Hagenaar.

Uit nader politieonderzoek bleek dat deze verdachte vermoedelijk ook betrokken was bij de betreffende invoer van cocaïne tussen de tonijn. Die lading werd in augustus 2015 door de Douane in de Rotterdamse haven onderschept.

Politieonderzoek leidt naar drie andere verdachten

Het politieonderzoek leidde verder naar een 66-jarige Rotterdamse vader, zijn 28-jarige zoon, en een 53-jarige Tilburgse. De Tilburgse had een Zuid-Amerikaanse vriend die vanuit Zuid-Amerika betrokken zou zijn geweest bij het invoeren limoensap. Dat sap werd na aankomst in Nederland echter direct gedumpt, waarna duidelijk werd dat de lijn uitsluitend werd gebruikt voor het invoeren van drugs.

Het onderzoek heeft volgens de officier van justitie lang geduurd. Dat kwam mede doordat sommige getuigen in Zuid-Amerika lastig waren te traceren, en uiteindelijk ook niet konden worden gehoord. De eisen vielen daarom een halfjaar lager uit dan ze anders zouden zijn geweest.

OM neemt zaak 'hoog op'

Het OM neemt deze zaak naar eigen zeggen "hoog op", omdat met name de twee oudere verdachten langdurig bezig zouden zijn geweest met de invoer. Ook is een van deze twee verdachten al twee keer eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten.

"Het doel was alleen er zelf rijker van te worden", aldus de officier. Volgens het OM hebben de verdachten indirect bijgedragen aan het in stand houden van de "ellende rondom drugssmokkel", waaronder corruptie, een onveilige werksituatie en geweld.

De rechtbank in Amsterdam doet op 20 augustus uitspraak in de zaak.