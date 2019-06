De rechtbank heeft dinsdag een man veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel voor het lossen van meerdere schoten in het Rotterdamse metrostation Beurs. Een andere man, die bij het incident een mes trok, kreeg 111 dagen cel, waarvan zestig voorwaardelijk. Dat is gelijk aan de tijd die hij in voorarrest zat.

Op de desbetreffende dag kwamen de twee verdachten een groep jongens tegen. Een van de verdachten herkende een van de jongens als diegene die hem eerder mishandeld had.

Vervolgens sloeg hij deze jongen, trok een pistool en loste meerdere schoten van dichtbij. De jongen werd niet geraakt. De andere verdachte trok een mes en bedreigde de jongen. Hierna hebben ze allebei het slachtoffer mishandeld.

De verdachte die de schoten loste, beweerde dat hij expres mis schoot. Volgens de rechtbank is dit niet waar en is het slachtoffer niet geraakt omdat hij tijdens het incident bewoog. De rechtbank spreekt van "puur geluk" dat er niemand gewond is geraakt.