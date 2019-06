Het aantal vierkante meter leegstaande kantoren is bijna gehalveerd sinds 2014. Dat meldt vastgoedadviseur CBRE Nederland in een persbericht. Sinds 2014 is de hoeveelheid leegstand met 49 procent gedaald.

De daling is volgens CBRE te danken aan het feit dat veel kantoren zijn omgebouwd tot woningen. In totaal is 525.000 vierkante meter kantoorruimte getransformeerd.

Ook steeg de groei naar Rotterdamse kantoren en steeg de hoeveelheid verhuurde vierkante meters in 2018 met 69 procent sinds 2017.

De afname in het Central Business District (CBD) bedroeg 42 procent in 2018. Hierdoor ontstaat er een krappe markt in het CBD.