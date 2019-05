Wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie heeft woensdag de eerste elektrische vuilniswagen in Rotterdam geïntroduceerd. Deze heeft geen uitstoot en is een stuk stiller.

De gemeente werkt aan een energiezuinige, circulaire stad met schone lucht. De CO2-uitstoot in Rotterdam moet in 2030 gehalveerd zijn ten opzichte van 1990 en alle voertuigen moeten tegen die tijd "schoon" zijn.

De volledig elektrische vuilniswagen die nu in gebruik is genomen, maakt deel uit van die doelen. De wagen kan 170 kilometer rijden voordat die weer moet worden opgeladen. Bonte: "Het verschonen van auto- en vrachtverkeer is een belangrijke stap om in onze klimaatambities. Met de elektrische vuilniswagen besparen we niet alleen veel CO2 maar zorgen we ook voor schonere en gezondere lucht".



In Rotterdam rijden momenteel 162 elektrische en 244 hybride personenwagens van de gemeente rond. Daarnaast zijn er twee hybride vuilniswagens en nu een eerste elektrische vuilniswagen. Het komende halfjaar neemt de gemeente nog twee elektrische wagens in gebruik.