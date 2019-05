Door een grote seinstoring bij station Lage Zwaluwe ontstonden in de nacht van woensdag op donderdag problemen bij het vervoeren van bezoekers van het concert van Marco Borsato in De Kuip in Rotterdam.

Door de storing reden er tussen Dordrecht en Roosendaal en tussen Dordrecht en Breda in de late woensdagavond en vroege donderdagochtend geen treinen. Spoorbeheerder ProRail werkte samen met de NS aan een alternatief plan voor het vervoer van de concertgangers.

De NS meldde dat de problemen rond 1.00 uur waren verholpen en dat vanaf dat moment de treinenloop geleidelijk werd hervat.

Woensdagavond gaf Borsato de eerste van een reeks van vijf shows in De Kuip. Het is vijftien jaar geleden dat de zanger voor het laatst optrad in De Kuip. In totaal zullen bijna 250.000 mensen de concerten bezoeken.