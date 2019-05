Om de drugssmokkel in de Rotterdamse haven tegen te gaan, is een nieuwe en intensieve aanpak nodig. Daarbij is het belangrijk dat alle betrokken partijen nog beter met elkaar samenwerken en technische systemen worden aangepast.

Dat bevelen onderzoekers van de Erasmus School of Law aan in een rapport, dat dinsdag is overhandigd aan burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.

Om corruptie van havenmedewerkers tegen te gaan, moet het systeem worden aangepast, stellen de onderzoekers. Zo zouden biometrische toegangspassen gekoppeld kunnen worden aan werkroosters en zou digitale informatie over de afhandeling van containers minder breed toegankelijk moeten worden. Tegelijk constateren ze dat een strengere controle van containers ertoe leidt dat smokkelaars hun drugs op zee dumpen waarna de duikers van de bendes het spul ophalen.

Het onderzoek bevestigt eerdere gegevens dat de grootste haven in Europa een knooppunt is van met name cocaïnesmokkel, veelal uit Zuid-Amerika. Het grote haventerrein is populair bij criminelen vanwege de ligging, de doelmatige werkwijze en de goede infrastructuur. Jaarlijks verwerkt Rotterdam 7,5 miljoen containers, waarvan er 40.000 met een röntgenscanner worden bekeken en er 6500 echt worden opengemaakt.

In drie jaar tienduizenden kilo's cocaïne onderschept

Tussen 2015 tot 2018 werd in de haven achtereenvolgens 4.656, 13.312, 5.264 en 18.947 kilo cocaïne onderschept.

De sterke schommeling kan liggen aan wijzigingen in het toezicht, de smokkelmethoden of de registratie. De Douane en het HARC-team, waarin diverse diensten samenwerken, doen de meeste drugsvangsten. De onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor de doorvoer van de harddrugs vanuit Rotterdam naar andere landen.

De criminele netwerken worden in het rapport vergeleken met legale logistieke bedrijven, met eigen afdelingen voor beveiliging en transport. De smokkelbendes kennen een wisselende samenstelling waarin personen ook specialistische functies hebben.