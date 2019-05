Duizenden jongeren vieren zaterdag het geloof tijdens de 45e editie van de EO-jongerendag. Het christelijke muziekfestival, met muziek en diverse sprekers, vindt dit jubileumjaar voor het eerst plaats in Ahoy Rotterdam.

De EO-jongerendag, die de afgelopen jaren werd gehouden in het GelreDome in Arnhem, is verhuisd naar een nieuwe, kleinere locatie. "Vroeger zochten we naar groot, groter, grootst", vertelt presentator van het evenement Joram Kaat. "Nu zoeken we meer naar connectie, naar intimiteit. Ahoy zit straks rammetje vol. Dat geeft een heel andere sfeer dan het enorme GelreDome."

Thema dit jaar is BEAM the light, waarmee de organisatie aandacht wil besteden aan onderwerpen waar veel jongeren mee worstelen, zoals eenzaamheid en burn-out.

"Enerzijds hebben we het over de duistere kanten van het leven, over moeilijkheden waar we allemaal in ons leven mee te maken krijgen", zegt Joram, die het event sinds 2015 presenteert. "Maar aan de andere kant is er juist het licht. We geloven dat God een licht schijnt over deze duisternis."

Band van de kerk die Justin Bieber bezoekt

Zowel de sprekers als de bands sluiten hierop aan. Een van de muzikale acts is Hillsong Young & Free, de band van de kerk die Justin Bieber regelmatig bezoekt. Het is een van de populairste christelijke bands ter wereld.

Kaat: "Ze spelen elektronische muziek. Dezelfde sound als de muziek die je op de radio hoort, maar dan met een christelijke boodschap." Dat geldt ook voor Tauren Wells, een Amerikaans christelijke zanger. Kaat: "Hij zingt over de duisternis en hoe je bij God troost en vertrouwen vindt. Dat past mooi bij het thema."

EO-jongerendag opgericht in 1975

De EO-jongerendag, in 1975 voor het eerst gehouden in de Martinihal in Groningen, is al jaren een drukbezocht evenement.

"Jongeren uit heel Nederland die hetzelfde geloven, ontmoeten elkaar hier. Het is echt een gemeenschap", verklaart de 25-jarige Joram het succes. "Qua muziek sluiten we aan bij andere grote evenementen, maar de boodschap is anders. We vieren het geloof en hebben het met elkaar over de zoektocht die het geloof ook is."