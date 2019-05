De 37-jarige douanier die wordt verdacht van corruptie en invoer van ruim 1.500 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven blijft langer vast zitten. Dat heeft de rechtbank Rotterdam woensdag besloten tijdens de pro-formazitting.

Het onderzoek van de Rijksrecherche is in de afrondende fase. De zaak gaat op 14 augustus verder.

De partij cocaïne werd woensdag 18 februari onderschept in de Rotterdamse haven. De drugs werden aangetroffen in een container met mango's die uit Brazilië kwam.

De douanier uit die stad werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het drugstransport. Het onderzoek naar hem was eerder dit jaar al gestart. "Uit informatie van de Douane bleek dat de container met mango's paste in het lopende onderzoek van de Rijksrecherche en dat de verdachte douanier mogelijk betrokken was bij de invoer van deze container."

De Rotterdamse haven heeft in de afgelopen jaren vaker te maken gekregen met corrupte douaniers. Zo kreeg Gertie G. in februari twee jaar cel opgelegd omdat hij zich heeft laten omkopen. Douanier Gerrit G. kreeg in 2017 veertien jaar gevangenisstraf.