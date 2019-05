De rechtbank Rotterdam heeft woensdag een boete van 501 euro opgelegd voor een snelheidsovertreding in de Heinenoordtunnel. Deze uitspraak is opvallend omdat de kantonrechter een flitsboete op hetzelfde traject nietig verklaarde in een andere zaak.

De betreffende bestuurder van een personenauto werd geflitst met een snelheid van 141 kilometer per uur, waar 100 kilometer per uur is toegestaan. Een gedeelte van de boete is als voorwaardelijke straf opgelegd.

In de eerdere zaak stelde een bestuurder, die tevens was geflitst op het traject, dat er bij de snelheidsmetingen geen rekening was gehouden met de kromming in de weg.

De kantonrechter, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie kwamen destijds ter plaatse en er werden metingen verricht. Daaruit bleek dat de snelheidsmeting niet volgens de handleiding van de fabrikant van de meetapparatuur was verricht. Met andere woorden: de kantonrechter oordeelde toen dat de meting niet betrouwbaar was.

In de huidige zaak was de meting betrouwbaar

In de meest recente zaak heeft de kantonrechter de meting wel betrouwbaar geacht en dus de boete opgelegd aan de bestuurder.

De betrouwbaarheid bleek uit een onderzoek met testauto's en opgestelde meetapparatuur. Dat heeft de juistheid van de meting van de flitsapparatuur bevestigd.