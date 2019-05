De politie heeft dinsdag in het televisieprogramma Opsporing Verzocht beelden vrijgegeven van een zware mishandelingszaak aan de Korte Lijnbaan in Rotterdam. Op 23 maart werden twee mannen in het uitgaansgebied aangevallen door drie mannen, ´een van de twee slachtoffers werd ernstig mishandeld.

Op de beelden van de politie is te zien hoe twee vrienden het verbaal aan de stok krijgen met drie jongens, waarna een van de drie jongens uithaalt naar het slachtoffer. Het andere slachtoffer belandt al snel op de grond. Een van de drie verdachten trapte hem vervolgens op het hoofd. Hij hield hier een hersenschudding van over.

De man die het slachtoffer tegen het hoofd schopte, is lichtgetint, klein, stevig gebouwd en lijkt wat te trekken met zijn rechterbeen. Hij heeft donker haar en een stoppelbaardje. Die avond had hij een donkerkleurig jack aan, donkerkleurige schoenen en een blauwe spijkerbroek met lichte vegen.

De tweede dader was ook lichtgetint en had een zilverkleurige jack aan, mogelijk van het merk Nickelson. De derde man lijkt iets langer dan de andere twee en heeft een vrij slank postuur. Hij had een blauwe spijkerbroek aan, donkerkleurige schoenen en een donkerkleurige jas met een lichtkleurig vlak op de rug. Onder zijn capuchon had hij een zwarte pet op.

De politie roept getuigen op zich te melden.