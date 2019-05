Een nieuwe scheidinginstallatie voor Rotterdams restafval is dinsdagmiddag in gebruik genomen. De installatie haalt voortaan plastic verpakkingen en drankpakken uit het restafval van alle Rotterdamse huishoudens. Het scheiden van plastic, blik en drankpakken is daardoor binnenkort niet meer nodig.

Wethouder Bert Wijbenga en Yves Luca, CEO van afvalenergiebedrijf AVR, hebben dinsdagmiddag de nieuwe scheidingsinstallatie in gebruik genomen. Dat deden zij door de eerste Rotterdamse restafvalzak op de lopende band te gooien.

Rotterdammers scheiden nu nog zelf hun plastic verpakkingen, blik en drankpakken, ook wel PMD genoemd. Dat wordt thuis apart gehouden en in een speciale oranje PMD-container gegooid. Met de nieuwe scheidingsinstallatie is dat niet langer nodig. Geavanceerde machines halen het PMD uit het restafval.

De komende tijd wordt de scheidinginstallatie getest. Eind 2019 stapt de gemeente Rotterdam helemaal over op het nieuwe systeem. Tot die tijd worden de speciale oranje containers gewoon nog gebruikt.

Het thuis scheiden van glas, papier en karton, textiel en groente-, fruit- en tuinafval (gft) blijft de gemeente apart inzamelen.