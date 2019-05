Een arrestatieteam heeft vrijdagmiddag een einde gemaakt aan een gijzeling in een woning aan de Bellevoystraat in Rotterdam-West. Daar hield een 22-jarige man uit Rotterdam een 21-jarige vrouw twee uur vast tegen haar wil.

De politie kreeg omstreeks 11.30 uur een melding van een mogelijke gijzeling in de woning. De vrouw had zelf via via alarm geslagen over de situatie.

Meerdere politie-eenheden kwamen vervolgens ter plaatse en probeerden de man met het slachtoffer naar buiten te krijgen. Hierbij is ook een korpsonderhandelaar ingezet.



Na ongeveer twee uur vielen agenten de woning binnen en werd de verdachte aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau.

De vrouw is nagekeken in de ambulance. Een woordvoerder van de politie Rotterdam kon niets zeggen over eventuele verwondingen. De vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie vermoedt dat het incident zich afspeelde in de relationele sferen. De vrouw heeft aangifte gedaan van vrijheidsberoving.