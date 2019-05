De zeehavenpolitie heeft donderdag in samenwerking met de Douane, de Belastingdienst, Stedin en Milieu Rijnmond een grootschalige controle uitgevoerd op en bij de haven in Rotterdam. Hierbij werden onder meer voertuigen in beslaggenomen, een mes aangetroffen en rijbewijzen ingevorderd.

1 zak hennep uit garage in beslaggenomen;

1 illegale bewoning ontdekt;

27.399 euro belasting ingevorderd;

1 mes aangetroffen;

2 rijbewijzen ingevorderd;

1 taxi met onverklaarbaar vermogen.

De controle vond plaats zowel op het land als op het water.

In de ochtend werkten Stedin en Milieu Rijnmond samen met de zeehavenpolitie, waarbij achttien garages werden gecontroleerd. In een garage werd een zak hennep aangetroffen, die in beslag is genomen. Ook werd een illegale bewoning ontdekt.

's Middags voerden de Douane en de Belastingdienst samen met de zeehavenpolitie een verkeerscontrole uit, waarbij veertig voertuigen werden geinspecteerd. De Belastingdienst inde 27.399 euro aan onbetaald belastinggeld. Vijf voertuigen werden in beslaggenomen en in een voertuig werd een mes aangetroffen. De politie vorderde twee rijbewijzen in. Tot slot heeft de politie een onderzoek ingesteld naar een taxi met een "onverklaarbaar vermogen". Meer details zijn hierover niet bekendgemaakt.

In de avond controleerde de zeehavenpolitie veertien schepen op het water van de Oude Maas, Botlek en Europoort. Er werd een proces-verbaal opgemaakt voor een bijna-aanvaring.