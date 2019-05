De gemeente Rotterdam heeft donderdag de zogenoemde Bommenkaart gepresenteerd. Daarop staan de locaties in de stad met een verhoogde kans op de aanwezigheid van niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Het gaat daarbij om niet ontplofte vliegtuigbommen, ook wel blindgangers genoemd, en munitie.

De gemeente benadrukt dat de kans zeer klein is dat achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog spontaan ontploffen. Hoewel die kans iets groter is bij werkzaamheden in de grond, is die alsnog heel summier. Mochten explosieven worden aangetroffen, dan worden ze door de explosievenopruimingsdienst van het ministerie van Defensie (EODD) geruimd.

De Bommenkaart heet officieel Bodembelastingkaart Conventionele Explosieven. De kaart is gemaakt omdat de gemeente het belangrijk vindt dat alle Rotterdammers goed geïnformeerd zijn over dit onderwerp. Nu kan iedereen zien waar verdachte gebieden voor niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zijn.

Op meer dan tweehonderd plekken mogelijk explosieven

Op de kaart is te zien dat op circa 230 plekken een verhoogde kans is op de zogenoemde blindgangers. Op meer dan duizend plekken kan niet ontplofte munitie, zoals granaten of patronen, liggen. Bovendien kunnen op een plek meerdere explosieven liggen.

Dat deze locaties staan aangegeven op de Bommenkaart, wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk explosieven liggen. De gemeente heeft alleen aanwijzingen dat dit het geval is.

De meeste verdachte locaties liggen in havengebieden. Ook in het centrum van Rotterdam zijn meerdere verdachte locaties.