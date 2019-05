De drie mannen die vastzitten wegens de liquidatie van een 64-jarige man in Rotterdam-Kralingen in oktober vorig jaar, ontkennen dat ze hierbij betrokken zijn.

Hun advocaten pleitten voor de opheffing van hun voorarrest, bleek donderdag tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Rotterdam. De rechtbank wees het verzoek af.

Het slachtoffer, de 64-jarige Moon Tong Choi, werd op klaarlichte dag in zijn auto neergeschoten door een man op een scooter. Hij overleed een week later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer was een bekende van de politie. Mogelijk gaat het om een afrekening in het criminele circuit.

OM: 'Kogels vlogen in het rond'

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) vlogen de kogels in het rond op het drukke kruispunt van de Willem Ruyslaan en de Oudedijk. Het OM ziet Christopher N. (24) als de schutter en de 29-jarige Sun L. en 31-jarige Jin X. als degenen die de moord hebben voorbereid.

Ze hielpen de vermeende schutter met de aankoop van de scooter, gaven hem een telefoon met gegevens over het doelwit en stelden hem 60.000 euro in het vooruitzicht, stelde de officier van justitie.

Schutter kreeg ongeluk met scooter

De schutter ging er na de schietpartij vandoor maar kreeg verderop een ongeluk met zijn scooter. Hij rende weg maar liet zijn helm achter en vlakbij ook de telefoon, die van L. bleek te zijn.

Op de scooter en helm is DNA-materiaal van N. gevonden, zei het OM. Ook had hij verwondingen die waren te relateren aan een botsing. Volgens zijn advocaat zat in de helm ook DNA van drie anderen.

De volgende inleidende zitting is op 24 juli.