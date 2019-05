De filantropische stichting Droom en Daad ziet af van een schenking voor de renovatie van het Museum Boijmans Van Beuningen. De gesprekken met de gemeente Rotterdam over een bijdrage van miljoenen euro's zijn stukgelopen, bevestigt directeur Wim Pijbes van Droom en Daad in gesprek met NU.nl.

Volgens de kunsthistoricus was er onvoldoende houvast om een financiële investering te doen.

Het Rotterdamse museum gaat eind mei voor zeven jaar dicht in verband met een renovatie en de vondst van asbest. Op 14 januari sluit het Van der Steurgebouw, de rechtervleugel van het museum, en start de uithuizing van de vaste collectie.

De grootschalige renovatie en verbouwing van het Rotterdamse museum zal 223,5 miljoen euro gaan kosten. Volgens de Rotterdamse wethouder Said Kasmi (Cultuur) is het "een investering die Rotterdam en de Boijmans-collectie verdienen".

Stichting wilde meepraten over renovatie museum

Stichting Droom en Daad heeft de gesprekken over een schenking afgebroken toen de stichting geen inzicht kreeg in de begroting van het museum. "Wanneer wij een financiële injectie geven, maken we in grote lijnen afspraken over de bestemming van dat geld. Een manier om toezicht te houden, is het inzien van de begroting."

Daarnaast maakte Pijbes zich zorgen over de continuïteit van de plannen. "Het gaat om een bouwproject van zeven jaar. In die tijd zullen de museumleiding en gemeentelijke bestuurders wisselen. Onze stichting wil er voldoende van verzekerd zijn dat onze bijdrage juist wordt gespendeerd. Die zekerheid heb je alleen wanneer je zelf aan tafel zit."

College in gesprek met meerdere potentiële filantropen

Het Rotterdamse college stelt in een aan de gemeenteraad gerichte brief nog in gesprek te zijn met meerdere potentiële filantropen. Het college heeft er "nog steeds voldoende vertrouwen" in dat er genoeg geld zal zijn voor "het ambitiescenario".

Hiermee doelt het college op een bedrag van 55 miljoen euro, dat nodig is om van Museum Boijmans Van Beuningen "een topmuseum" te maken. De Rotterdamse gemeenteraad heeft zelf al 169 miljoen euro uitgetrokken voor de verbouwing van het museum.