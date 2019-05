Dinsdag is het 79 jaar geleden dat Rotterdam werd gebombardeerd door de Duitse luchtmacht. Bij het bombardement kwamen honderden mensen om het leven en raakten tienduizenden mensen dakloos.

Op 14 mei 1940 rond 13.30 uur wordt Rotterdam getroffen door een zwaar bombardement door Duitse vliegtuigen. De Duitsers proberen hiermee het verzet van het Nederlands leger te breken en tot overgave van Nederland te dwingen. (Foto: ANP)

De bommenregen van de Luftwaffe maakt naar schatting ongeveer 800 slachtoffers en vernietigt bijna de gehele binnenstad. Zo'n 80.000 mensen werden dakloos door het bombardement. (Foto: ANP)

Het bombardement duurt ongeveer een kwartier. Met de dreiging van aanvullende bombardementen op andere Nederlandse steden capituleert Nederland op 15 mei. (Foto: ANP)

De Laurenskerk, het enige overblijfsel van het middeleeuwse stadscentrum van Rotterdam, werd ook flink beschadigd. Het vuur sloeg over naar de kerk, omdat deze in de (houten) steigers stond. (Foto: ANP)

De Laurenskerk is vandaag de dag niet weg te denken uit het centrum van Rotterdam, maar het had niet veel gescheeld of hij was gesloopt na het bombardement. Hitler wees de kerk aan als 'Kunstschutz', of beschermde kunst en werd dus niet gesloopt. De restauratie van de kerk werd in 1968 voltooid. (Foto: ANP)