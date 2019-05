De politie heeft vrijdagavond in Rotterdam twee mannen van 28 en 41 jaar uit Frankrijk aangehouden nadat in hun auto een bedrag van 34.000 euro werd aangetroffen.

De politie kwam de mannen op het spoor bij een snelheidscontrole bij de Reeweg. De auto van het tweetal reed 163 kilometer per uur waar 100 kilometer is toegestaan, meldt de politie. Hierna zette de politie een achtervolging in. De verdachten negeerden vervolgens een stopteken.

Tijdens de achtervolging behaalde het voertuig snelheden tot 210 kilometer per uur. De politie kon de mannen inhalen en aanhouden. De auto bleek vol met briefgeld te liggen. Zelf hadden de mannen ook nog bedragen van 4.150 en 2.120 euro bij zich.

Het tweetal, afkomstig uit Straatsburg, is meegenomen naar het bureau. De auto is in beslag genomen.