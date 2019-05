Het team milieu van de Rotterdamse politie heeft afgelopen week een hoeveelheid illegaal ingevoerd - en vermoedelijk illegaal gekapt - tropisch hardhout uit Indonesië in beslag genomen. Het hout wordt gebruikt voor exlusieve boomstamtafels.

Het gaat om meerdere containers met zo'n 150 planken, meldt de politie maandag. De politie deed afgelopen maanden onderzoek naar de desbetreffende Nederlandse houtimporteur. Dit onderzoek werd gestart na een controle door de douane op illegaal hout uit Indonesië.

Het is voor het eerst dat de politie stuit op een zaak waarbij het gaat om "puur fout hout", dus afkomstig van illegale houtkap. Eerder zijn er volgens de politie wel zaken geweest waarbij citeshout is betrokken. Dit hout mag - onder strikte voorwaarden - wel verhandeld worden.

"We weten dat Indonesië een uitvoerverbod heeft op tropisch hardhout. In wezen is het importen en verkopen van dit hout dus sowieso niet toegestaan en strafbaar", meldt de milieurechercheur. "Daarbij hebben wij sterke vermoedens dat dit hout ook illegaal is gekapt, dus zonder de benodigde vergunningen."

Zonder vergunning duizenden euro's voordeel te behalen

Zonder vergunning kan de illegale houtkap duizenden euro's voordeel opleveren, laat de politie weten. Illegale houtkap leidt wereldwijd tot ontbossing.

Het desbetreffende hout is in beslag genomen voor verder onderzoek. De importeur wordt verdacht van illegaal importeren en verkopen van hardhout. Het Openbaar Ministerie gaat bepalen wat er vervolgens gaat gebeuren. Een exporteur uit Indonesië die verdacht wordt van betrokkenheid, is door Indonesische autoriteiten geschorst.

De politie laat weten dat er over het algemeen zo weinig mogelijk van het hout vernietigd wordt. Indien mogelijk wordt er een 'goed doel' voor het materiaal gezocht. Bij een eerdere vondst werd het hout bijvoorbeeld gebruikt om vogelobservatiehutten van te maken.