Een geparkeerde auto aan de Joubertstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord is zondagavond beschoten. Hierbij raakte niemand gewond.

De politie kreeg de melding van de schoten binnen rond 23.00 uur. Agenten troffen eenmaal ter plaatse een kogelinslag in de auto en hulzen aan, meldt de politie.

Ongeveer een uur later bleek er een op de Jalonstraat, ongeveer 1,5 kilometer verderop, een auto in de brand te staan. Deze is volledig uitgebrand.

De politie onderzoekt of er verband is tussen de twee incidenten. Ook komt zij graag in contact met getuigen.