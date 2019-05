Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen vader en zoon Mahinder (56) en Deepak B. (31) acht jaar gevangenisstraf geëist wegens doodslag.

Het tweetal zou in de nacht van 7 op 8 juli 2017 de 44-jarige Maikel Rasoelbaks bij Club Playa in Rotterdam-Zuid hebben geschopt en geslagen. Rasoelbaks raakte in coma en bezweek enkele dagen later aan ernstig hersenletsel.

Het geweld was het gevolg van een ruzie over een bril tussen een aantal bezoekers van het café in de Tweede Rosestraat. De ruzie ontstond buiten. Rasoelbaks pakte op enig moment een mes uit zijn auto, dat verdachte Mahinder B. hem afnam. Rasoelbaks viel en werd vervolgens langdurig mishandeld.

Volgens het OM is er geen sprake geweest van zelfverdediging, omdat het slachtoffer niet meer gewapend was en op de grond lag op het moment dat hij werd geschopt en geslagen.

De rechtbank doet uitspraak op 24 mei.