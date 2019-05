Bij een ongeluk op de Van Brienenoordbrug in Rotterdam is een auto over de kop geslagen. Drie andere auto's raakten beschadigd tijdens het voorval.

Er is niets bekend over eventuele gewonden. Ook de toedracht van het ongeluk is nog onbekend, aldus een woordvoerder van de politie.

Er is een takelwagen ter plaatse om de voertuigen weg te slepen. Vanwege de spits wordt veel file verwacht.