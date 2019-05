Bij een overval op een juwelier in de Rochussenstraat in Rotterdam zijn dinsdagochtend waardevolle spullen en geld buitgemaakt, meldt de politie. De overval werd gedaan door meerdere personen.

Het slachtoffer werd voor de deur van de juwelier bedreigd met een mes en moest onder andere geld afgeven. Voor zover bekend is het slachtoffer niet gewond geraakt. Wel raakte de auto van het slachtoffer beschadigd. Ook de auto van een van de overvallers liep schade op.

De daders gingen er via de Nieuwe Binnenweg vandoor in hun auto met Belgisch kenteken. Deze auto is vermoedelijk een grijze Renault Megane of Espace en heeft een beschadiging aan de voorkant.



De politie stelde direct een uitgebreid onderzoek in en zette daarbij de helikopter in. Ook werden eventuele vluchtwegen nadrukkelijk in de gaten gehouden. Vooralsnog is er geen verdachte aangehouden.