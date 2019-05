De politie heeft net over de Belgische grens, in de plaats Hazeldonk, een verdachte aangehouden voor een schietincident aan de Ramlehweg in Rotterdam maandagavond. Daarbij werden vanuit een rijdende auto meerdere schoten gelost op een stilstaande auto met meerdere inzittenden.

Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident, wel werd de auto getroffen. De rijdende auto reed na het incident gelijk weg.

Agenten zagen het verdachte voertuig vervolgens op de A16 rijden. De politie zette een achtervolging in en konden de 43-jarige bestuurder net na de grensovergang bij België aanhouden. Hij wordt uitgeleverd aan Nederland.

Het is nog steeds onbekend of er een of meerdere schutters betrokken waren bij de schietpartij. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident.