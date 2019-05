Aan de Ramlehweg in de Rotterdamse wijk Kralingen zijn maandagavond vanuit een auto schoten gelost op een stilstaande auto. Hierbij is niemand gewond geraakt, bevestigt de politie aan NU.nl.

Het is niet duidelijk of er een of meerdere schutters waren bij de schietpartij. Over de aanleiding van het schietincident is nog niets bekend.

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen en zoekt camerabeelden van het schietincident.

Omstreeks 18.30 uur kwam de melding binnen bij de politie.