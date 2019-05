De politie Rotterdam heeft maandag nog twee verdachten aangehouden in verband met de steekpartij op het Stadhuisplein van zaterdag. Eerder werden er al twee mensen aangehouden, daarmee komt het totaal op vier aanhoudingen.

Het gaat om twee Rotterdamse verdachten van twintig jaar oud. De verdachten die op zaterdag werden aangehouden waren 22 en 18 en kwamen uit respectievelijk Den Haag en Rotterdam. De in totaal vier aangehouden verdachten worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het slachtoffer van de steekpartij, een 23-jarige man uit Curaçao, raakte zwaargewond. De man is inmiddels weer aanspreekbaar.

De man uit Curaçao werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gevonden bij een taxistandplaats op de Coolsingel na een een vechtpartij op het Stadhuisplein. Het vermoeden is dat hij tijdens de vechtpartij is neergestoken en zelf naar de Coolsingel is gelopen en daar buiten bewustzijn is geraakt.

Twee agenten wilden ingrijpen bij de vechtpartij, maar belandden middenin de knokpartij. Een van de dienders krijgt meerdere klappen tegen zijn hoofd en gezicht, waarna om spoedassistentie wordt gevraagd. De geslagen agent raakte lichtgewond.