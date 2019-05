Een man (35) is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een steekincident op de 1e Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. Dat meldt de politie Rotterdam via Twitter.

Het slachtoffer zonder vaste woon- of verblijfplaats had een steekwond in zijn zij. Hij zei zelf dat hij door twee donker geklede mannen was gestoken, maar de politie schrijft dat er nog "veel onduidelijk is".

De 35-jarige man is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij diezelfde nacht nog uit is ontslagen. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor, zegt een woordvoerder van de politie Rotterdam maandag tegen NU.nl. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident en is een zoektocht gestart naar de man.

Getuigen wordt opgeroepen zich te melden bij de politie.