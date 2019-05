Twee mannen hebben zaterdagavond omstreeks 22.30 uur het tankstation aan de Adriaan Volkerlaan in Rotterdam-Zuid overvallen. Ditzelfde tankstation was ook in november al twee keer doelwit van een overval.

Zaterdagavond bedreigde een gemaskerde man de werknemers met een vuurwapen en eiste geld. Zijn handlanger bleef gedurende de overval bij de schuifdeuren wachten.

Toen de medewerkers geld hadden overhandigd, gingen de mannen er snel vandoor, waarschijnlijk in de richting van de Adriaan de Jongstraat.

Op 23 november en 17 november werd dit tankstation ook al overvallen. Het is nog niet bekend of er een verband is tussen die overvallen en de meest recente. Van de twee eerdere overvallen worden komende dinsdag beelden getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daarin komt ook een slachtoffer aan het woord.