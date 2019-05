Zo'n 43 procent van de woningen die op Airbnb worden aangeboden in Rotterdam werd vorig jaar langer verhuurd dan de toegestane zestig dagen, blijkt uit onderzoek van Colliers (pdf). Het gaat om bijna 750 woningen.

In Rotterdam nam de populariteit van Airbnb in 2018 toe. In totaal werden bijna 190.000 overnachtingen geboekt via het platform, 14,6 procent meer dan het jaar daarvoor.

In de randgemeenten steeg het gebruik van Airbnb met 25 procent. In totaal werden er 72.500 overnachtingen geboekt.

In Amsterdam en Utrecht werden 41 en 40 procent van de woningen via het platform langer verhuurd dan zestig dagen. In beide steden gold net als in Rotterdam in 2018 een maximale verhuurperiode van zestig dagen.