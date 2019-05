Een acrobate van het Circusstad Festival is woensdagavond zwaargewond geraakt nadat ze van een aantal meter hoogte naar beneden viel, meldt AD.

De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en is bij bewustzijn. Ze kwam bij de val op haar nek terecht.

De voorstelling waar de vrouw aan deelnam, is volgens de krant meteen afgelast. Het was de openingsvoorstelling van het festival. Het ongeluk gebeurde in Theater Rotterdam.

"Ze viel ineens", reageert Maaike van Langen, artistiek leider van Circusstad Festival, tegen het AD. "Haar collega's hadden gelijk door dat het mis was. Gelukkig waren er twee artsen in de zaal die eerste hulp konden bieden."