Zondag 5 mei wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland gevierd met het jaarlijkse Bevrijdingsfestival. Naast het festival vinden in Rotterdam ook andere activiteiten plaats.

Het gratis Bevrijdingsfestival wordt gehouden in Het Park bij de Euromast. Hier zijn vijf podia opgebouwd waar zondag tussen 12.30 en 23.00 uur uiteenlopende muzikanten optreden.

Op het Erasmus podium zijn dat Josylvio, La Fuente, Sam Feldt, Kevin, Blaudzun, EUT, Arp Frique & Family, Tusky, Faïs en Chocolate Puma.

Op de Sena Performers Stage spelen Michel De Hey, David Vunk, Famodis, Green Cabin, Lone Wolf, Anemone, Evritiki Zygia, Shireen, Kid Harlequin, Los Paja Brava en Bourbon Avenue. Bij podium Schuren Bij De Buren verzorgen Sam Sosa, April Grey, Tyra, Hato, Equalz, Milano Angelo, Nobelle en Mr. Miyagi de muziek.

Andere activiteiten Het Park

Naast muziekoptredens is er ook ruimte voor andere activiteiten in Het Park. Zo worden er van 14.00 tot 18.00 uur speeddates georganiseerd met veteranen en kan er tijdens het Vrijheidsdebat gediscussieerd worden over de betekenis van vrijheid.

Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er kan bijvoorbeeld geknutseld worden met materialen die anders in de prullenbak zouden belanden en worden gefeest in de tent van Youngsters (12 tot 17 jaar).

North Free Festival

Ook op het Pijnackerplein in Rotterdam-Noord wordt een gratis bevrijdingsfestival georganiseerd. Hier zullen verschillende bands en singer-songwriters optredens verzorgen. Daarnaast zijn er spelletjes te spelen voor jong en oud.

De line-up bestaat uit onder anderen Jessy Yasmeen Lugo, Lexx Bronze, Yada Yada (Herman Brood tribute band), Toffe Haan en Crimson Inc.

Cabo Container Funk

In Containerbar Noord aan het Noordplein in Rotterdam wordt de vrijheid gevierd met vrolijke funk. De line-up bestaat uit onder anderen Americo Brito, Adison Fernando, Si Christina, Melissa Fortes en MF Andrade.

Voor de lekkere trek worden er Kaapverdische gerechten van de grill geserveerd. Het feest duurt van 12.00 tot 22.00 uur en is geschikt voor alle leeftijden.

Weersverwachting

De verwachting is dat de zon op Bevrijdingsdag af en toe doorbreekt. De kans op neerslag is klein met twintig procent. Het zal zo’n 12 graden worden.