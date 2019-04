De politie heeft in de nacht van zondag op maandag drie personen betrapt op het stropen van zeebaars in Rotterdam. Dat meldt de Zeehavenpolitie Rotterdam via Facebook.

In totaal is dertig kilo zeebaars in beslag genomen.

De vissen zijn naar Diergaarde Blijdorp gebracht en aan de ijsberen gevoerd. De stropers krijgen ieder een boete van minimaal 1.000 euro.