De politie heeft vrijdagochtend een dertigjarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident vorig jaar aan de 's-Gravendijkwal in Rotterdam West. Daarbij raakte een 31-jarige plaatsgenoot gewond aan zijn been.

Het incident vond plaats op 25 juli in de Lavetta Lounge, die op dat moment door beide mannen werd bezocht.

Het slachtoffer raakte aan de praat met een andere man, die hij vermoedelijk kende. De sfeer was aanvankelijk gemoedelijk maar die sloeg even later door onbekende oorzaak om. Er ontstond een confrontatie, waarbij een van de mannen het vuur opende op zijn plaatsgenoot. Het slachtoffer werd van dichtbij beschoten en kreeg twee kogels in zijn been.

De politie startte direct na dit incident een buurtonderzoek en hoorde verschillende getuigen. Dit leidde destijds echter nog niet tot een eventuele dader.

Naar aanleiding van een recente nieuwe tip kon het arrestatieteam echter vrijdagochtend de verdachte van zijn bed lichten. Hij wordt verhoord en verder onderzoek moet zijn betrokkenheid uitwijzen.