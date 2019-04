De rechtbank in Rotterdam heeft een dertigjarige Rotterdammer donderdag veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs voor een fatale steekpartij aan de Joost van Geelstraat in Rotterdam-West. Hierbij kwam in juni 2017 een 47-jarige plaatsgenoot om het leven.

Op 23 juni rond 14.05 uur zagen getuigen een man een huis uitrennen en tussen geparkeerde auto's op de Joost van Geelstraat in elkaar zakken. Hij had meerdere steekwonden. Toegesnelde ambulancemedewerkers startten direct met reanimeren, waarna het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij een paar uur later.

De politie startte diezelfde avond nog een onderzoek en trof in de omgeving van het incident een dertigjarige man aan. Hij werd aangehouden.

De dader heeft bekend dat hij het slachtoffer heeft gestoken met een mes. Hij verklaarde dat het slachtoffer die bewuste dag seksueel contact met hem zou hebben gezocht terwijl hij daar naar eigen zeggen niet van was gediend. Toen het slachtoffer weer terug was in de slaapkamer, stak de dader het slachtoffer met het mes. Hierdoor viel het slachtoffer van de trap, waarna hij naar buiten liep en op straat in elkaar zakte.

OM eiste acht jaar cel en tbs

Het Openbaar Ministerie (OM) had acht jaar cel en tbs geëist tegen de man voor moord. De rechtbank oordeelde echter dat niet kan worden bewezen dat de dader handelde met voorbedachten rade. De rechtbank sprak de verdachte dan ook vrij van moord en veroordeelde hem tot doodslag, aangezien hij "het slachtoffer opzettelijk om het leven bracht".

De rechtbank woog in het vonnis mee dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is door een persoonlijkheidsstoornis, een milde vorm van autisme en verslavingsproblematiek. De rechtbank acht de opgelegde straf van zeven jaar en tbs passend voor de ernst en aard van het bewezen verklaarde feit, en het gevaar voor herhaling.