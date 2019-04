Meerdere personen hebben dinsdagmiddag een husky achtergelaten in het familiepark Plaswijck in Rotterdam. De hond zat vastgebonden aan een bolderkar en heeft er volgens Dierenopvangcentrum Vlaardingen zeker 2,5 uur gestaan.

De dierenopvang heeft de husky meegenomen."Het arme dier kon amper nog op zijn poten staan en stond op een gegeven moment in de volle zon." Volgens de opvang heeft het dier een Duitse chip.

De baasjes van de hond waren dinsdagavond getraceerd. Hun identiteit is niet bekendgemaakt."Morgen komen ze naar de opvang voor uitleg. We begrijpen alle reacties maar we oordelen verder niet tot we weten hoe het verhaal verder precies in elkaar steekt", aldus de opvang op Facebook.

Het AD meldt dat de baasjes van de hond het door de opvang naar buiten gebrachte bericht weerleggen. Zij zeggen dat het dier niet meer op zijn poten kon staan, omdat die bejaard is en aan artrose lijdt. Ze zeggen "verdrietig" te zijn over de berichtgeving, juist omdat ze "zoveel van Jack (de hond, red.) houden".