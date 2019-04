Komende zaterdag, 27 april, is het weer Koningsdag. Vier je dit in Rotterdam, houd dan rekening met een aantal wegafsluitingen in de stad, waaronder op de Nieuwe Binnenweg, de Westersingel en de Groene Hilledijk. In dit artikel zetten we alle omleidingen voor je op een rij.

Zo is de Nieuwe Binnenweg op Koningsdag dicht van 6.00 uur tot ongeveer 22.00 uur tussen het Eendrachtsplein en de Mathenesserlaan. Je kunt omrijden via de Rochussenstraat.

Op de Westersingel komt een vrijmarkt. Daarom geldt die dag een rijverbod tussen het Kruisplein, het Eendrachtsplein, de Jacobusstraat en de Mauritsstraat. Bewoners daarentegen krijgen een zogenoemd doorlaatbewijs.

Op De Groene Hilledijk wordt de avond voor Koningsdag, 26 april, al grote drukte verwacht door de zogeheten Kings Sale. Die avond wordt De Groene Hilledijk dan ook vanaf ongeveer 19.00 uur afgesloten tussen Sandelingenplein en Randweg.

Verschillende wegen zijn afgesloten met Koningsdag

Ook de dag daarna, op Koningsdag zelf, is zowel De Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan afgesloten vanaf het Sandelingsplein tot de 2e Rosestraat. Mensen kunnen omrijden via het Breeplein, Beukendaal en de Colosseumweg. Deze afsluiting duurt van 10.00 tot 23.00 uur, maar deze tijden kunnen afwijken, afhankelijk van de drukte.

Ook de Witte de Withstraat wordt op Koningsdag afgesloten tussen de William Boothlaan en de Eendrachtsweg. Dat duurt naar verwachting van 15.00 uur tot 2.00 uur. Mensen wordt aangeraden om te rijden via de Westblaak.

Bussen rijden zaterdagdienstregeling

Op vrijdag 26 april rijdt de RET de reguliere dienstregeling, met uitzondering van de buslijnen 143 en 174, die worden omgeleid worden.

Op zaterdag 27 april rijdt de RET een zaterdagdienstregeling. Hierdoor rijden bus 56, 57, 126, 143, 144, 156 en 174 en 601 via een omleiding. Meer informatie over de dienstregeling, lees je op de website van de RET.

Vier grote vrijmarkten verspreid over de stad

Met Koningsdag zijn de vier grootste vrijmarkten te vinden op de Coolsingel, het Grote Kerkplein, de Van Oldebarneveldtstraat en de Westersingel.

Daarnaast worden er verspreid over de stad verschillende feesten georganiseerd, waaronder Het Kralingse Bos Festival, Oranjebitter bij de Euromast, Code Oranje op het Stadhuisplein,'s Oranje Festival op Plein 1940, Kroon Festival op het Willemsplein en Kingsland Festival bij Ahoy.